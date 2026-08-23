Лето почти закончилось, и лучший способ проводить тёплый сезон — это сходить на стендап под открытым небом. Событие пройдёт во дворике на Коммунистической, 43. Здесь выступит отличная подборка комиков, которые точно не дадут заскучать. Бери друзей, лови настроение и запасайся напитками в соседних заведениях — этот вечер запомнится надолго.