Философская игра. Лабиринт – древнейший символ в истории мировой культуры, а загадочные сооружения в виде лабиринтов разбросаны по всему свету: в Древнем Египте и Греции, в Америке и Средиземноморье, на севере и юге, западе и востоке… Безусловно, эти сооружения строились не просто так. Что в этом символе нас так притягивает, почему смысл, скрывающийся за ним, актуален во все времена? Путешествие в лабиринте символизирует путь человека в жизни. Иногда ты блуждаешь на этом пути, попадаешь в ловушки и тупики, иногда боишься двигаться вперёд, потому что многого не знаешь и не умеешь. Но у этой дороги есть цель, и она скрывается в центре лабиринта. Если ты отважишься дойти до центра, ты откроешь настоящие сокровища. О том, какие законы существуют на этом пути, что такое центр лабиринта и как до него добраться, ты узнаешь на философской игре. По кнопке «Купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.