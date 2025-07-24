ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Кромешный Мир. Концерт на Башне

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Праздничный концерт в честь пятилетия группы «Кромешный Мир». Кромешный Мир — мелодичный русский рок из сердца Сибири. Скоморошьи традиции на современный лад! Сказки - не сказки, быль - не быль, то весело, то грустно, но никогда не скучно! Состав группы: • Артем Абьюзгин – гитара, балалайка, вокал • Ирина Винер – вокал • Максим Северный – гитара • Александра Огородникова – скрипка • Ольга Хель – гусли • Алина Мосина – духовые • Дмитрий Ржаницын - джембе На сцену также выйдут: Алевтина Баталова и Фолк-рок-группа «Телега Печенега» и «Тулумбаш» – это новосибирская банда штангистов-фольклористов, которые колесят по просторам Сибири и совершают дерзкие музыкальные набеги.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста