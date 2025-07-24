Праздничный концерт в честь пятилетия группы «Кромешный Мир». Кромешный Мир — мелодичный русский рок из сердца Сибири. Скоморошьи традиции на современный лад! Сказки - не сказки, быль - не быль, то весело, то грустно, но никогда не скучно! Состав группы: • Артем Абьюзгин – гитара, балалайка, вокал • Ирина Винер – вокал • Максим Северный – гитара • Александра Огородникова – скрипка • Ольга Хель – гусли • Алина Мосина – духовые • Дмитрий Ржаницын - джембе На сцену также выйдут: Алевтина Баталова и Фолк-рок-группа «Телега Печенега» и «Тулумбаш» – это новосибирская банда штангистов-фольклористов, которые колесят по просторам Сибири и совершают дерзкие музыкальные набеги.