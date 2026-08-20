Соберёшь воспоминания на виниловой пластинке. Фотографии из путешествий, билеты с любимых концертов, открытки, красивые вырезки из журналов — всё это может стать частью твоего коллажа. Захвати с собой материалы, которые хочется использовать в работе, а пластинки и остальные материалы предоставят. Создашь вещь, которая будет каждый день напоминать о любимых моментах и вдохновлять на новые. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.