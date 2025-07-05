Фестиваль вкусной локальной еды и хорошего настроения от «Калины-Малины». Тебя ждут: — Фермерский рынок натуральных продуктов с эксклюзивными новинками — Фуд-корт — Кулинарные мастер-классы — Пункт приёма отходов, где ты сможешь получить двойные баллы за сдачу вторсырья в переработку — Игры на свежем воздухе, например, бегающая курица, которую нужно поймать, отсканировать QR-код и получить подарок. Спойлер: курица будет не настоящей. — Маркет, где ты сможешь найти подарки для себя и своих близких.