Тебя ждёт потрясающее музыкальное путешествие в мир лёгкого джаза в стиле лаунж, где изысканная музыка обволакивает и дарит неповторимые эмоции. На сцене клуба «Ночь» — великолепное трио, в составе которого — чарующий вокал Анны Горловой, виртуозный рояль Юрия Лазарева и мелодичный саксофон Николая Панченко. В программе вечера — джазовые стандарты и известные русские и английские композиции, которые оживут в исполнении этого потрясающего трио. Погрузись в мир гармонии и мелодии, ощути каждую ноту и позволь музыке унести тебя в мир фантазий и наслаждений.