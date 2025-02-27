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Jazz Lounge

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 600₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт потрясающее музыкальное путешествие в мир лёгкого джаза в стиле лаунж, где изысканная музыка обволакивает и дарит неповторимые эмоции. На сцене клуба «Ночь» — великолепное трио, в составе которого — чарующий вокал Анны Горловой, виртуозный рояль Юрия Лазарева и мелодичный саксофон Николая Панченко. В программе вечера — джазовые стандарты и известные русские и английские композиции, которые оживут в исполнении этого потрясающего трио. Погрузись в мир гармонии и мелодии, ощути каждую ноту и позволь музыке унести тебя в мир фантазий и наслаждений.

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