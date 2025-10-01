Джаз-поп вечер с группой ВиноградЪ
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыка, которая течёт, как вино. Голос, который греет лучше любого виски, и ритмы, в которых хочется раствориться. Группа Виноградъ — с живым джаз-поп сетом. Будешь танцевать, мечтать, слушать и чувствовать.
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