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  1. Новосибирск
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Из Сибири в Азию

Poke Top, улица Максима Горького, 81

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер знакомых продуктов в новом прочтении. Бренд-шеф Иван Епифанцев соединит сибирские продукты и азиатскую гастрономию в авторском ужине из пяти курсов. В меню: – Амюз-буш: азиатский хрустящий пирожок, грибы, морковь – Гребешок, хурма, апельсиново-медовый соус – Печёная свёкла, тыква, варенье из инжира, пастрами из говядины – Рагу из ягнёнка, красное вино, печёная слива – Облепиховый сорбет, крамбл, ванильный крем К каждому блюду предусмотрено винное сопровождение от шеф-сомелье Алины Кузьменко. Задать вопросы и забронировать место можно по телефону.

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