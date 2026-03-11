Вечер знакомых продуктов в новом прочтении. Бренд-шеф Иван Епифанцев соединит сибирские продукты и азиатскую гастрономию в авторском ужине из пяти курсов. В меню: – Амюз-буш: азиатский хрустящий пирожок, грибы, морковь – Гребешок, хурма, апельсиново-медовый соус – Печёная свёкла, тыква, варенье из инжира, пастрами из говядины – Рагу из ягнёнка, красное вино, печёная слива – Облепиховый сорбет, крамбл, ванильный крем К каждому блюду предусмотрено винное сопровождение от шеф-сомелье Алины Кузьменко. Задать вопросы и забронировать место можно по телефону.