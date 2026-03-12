Иммерсивный гастрономический спектакль. Тебя ждёт путешествие сквозь века, вдохновлённое легендарным «Хождением за три моря» Афанасия Никитина. Пять изысканных сетов раскроют вкусы далёких стран и эпох — каждый сет словно страница из дневника отважного путешественника. К каждому блюду будет подобрано идеальное винное сопровождение, а сомелье расскажет про каждый напиток — ты не только попробуешь, но и узнаешь, как раскрываются оттенки вкуса и как история напитка переплетается с историей блюда. В этот вечер для тебя готовят настоящие звёзды кулинарного мира: — Николай Ильин — шеф?повар Гастроинкубатора; — Виктор Клочков — вице?президент Московской ассоциации кулинаров; — Елена Сучкова — почётный член Московской ассоциации кулинаров. Это не просто ужин — это погружение в атмосферу великого путешествия: вкусы, ароматы, подача, история и вино сплетутся в единое захватывающее действо.