Единственный Новосибирский концерт группы! Авторский Indie-rock, retrowave и synthpop, лучшие хиты в живом исполнении талантливых музыкантов! Гитары, барабаны, экспрессивный вокал, нормальный человеческий драйв, общение с публикой и комфортная атмосфера угара и созидания.