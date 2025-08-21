He called her Jen
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Единственный Новосибирский концерт группы! Авторский Indie-rock, retrowave и synthpop, лучшие хиты в живом исполнении талантливых музыкантов! Гитары, барабаны, экспрессивный вокал, нормальный человеческий драйв, общение с публикой и комфортная атмосфера угара и созидания.
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