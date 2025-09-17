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Хаски

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой тур Хаски — впервые за три года. Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везёт с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховёртки. Всё, чтобы ты кричал громко.

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