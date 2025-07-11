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Города Солнца
Морская улица, 18
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от 400₽ до 5200₽
Возраст 6+
Фестивали
Про событие
Традиционный фестиваль культур, проходящий на берегу Обского водохранилища. Место встречи культур и эпох, которые предстанут перед тобой во всём своём многообразии. На фестивале тебя ждут мастер-классы по историческому фехтованию на мечах и саблях, обучение игре на этнических музыкальных инструментах, танцы народов мира, ярмарка мастеров, концертная программа с плясками и живой музыкой. Города Солнца — это пространство, где индийские шатры мирно соседствуют с юртами кочевников, а у костра вместе собираются славянские красавицы, бесстрашные рыцари, сказители северных народов, восточные танцовщицы и путники дальних земель.
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