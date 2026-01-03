Концерт Five Band — это заряд неподдельной энергии и яркое звучание хитов поп? и рок?сцены. Коллектив творчески переосмысливает как культовые композиции 80?х, так и ультрасовременные треки, гармонично сочетая драйвовые ритмы и лирические мелодии. Выступление покоряет безупречной слаженностью музыкантов и харизматичным вокальным исполнением. Благодаря репертуару на русском и английском языках, безупречному звучанию и яркой сценической подаче каждый зритель откроет для себя что?то особенное. Сбор гостей с 19:00, начало в 20:00.