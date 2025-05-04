Квартирник с Five band
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Five band — это молодой кавер коллектив из Новосибирска. В репертуаре бэнда танцевальные хиты последних 50-ти лет, а разнообразие программ, аранжировок и интерактива не позволит тебе уйти с танцпола, пока не прозвучит последняя нота.
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