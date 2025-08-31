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Фестиваль авторской сибирской музыки «Летник»

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Летник – это молодость, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе. Приходи послушать новые голоса и ритмы. В стоимость билета входит приветственный напиток на входе (алкогольный или без — на выбор). Если хочешь сидеть за столиком, то место лучше забронировать заранее по телефону.

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