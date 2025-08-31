Летник – это молодость, веселье и отличная возможность для авторских музыкальных групп заявить о себе. Приходи послушать новые голоса и ритмы. В стоимость билета входит приветственный напиток на входе (алкогольный или без — на выбор). Если хочешь сидеть за столиком, то место лучше забронировать заранее по телефону.