Ешь, пей, танцуй в Типографии
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда
Про событие
20:30 - Preparty — DJ Romanova Вход свободный 22:30 — группа Toxic Вход 600р. — напиток в подарок 1:30 — Ночная смена DJ Beketov Вход 600р. — напиток в подарок
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи