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Инди-фестиваль. Elterium — это прошедший нелёгкий инструментальный путь коллектив, ныне, на радость многим, украшенный вызывающим мурашки женским вокалом. Sowie – проект Светланы Ющук, чьи песни звучат «легко и нежно», словно отражение самых сокровенных переживаний.
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