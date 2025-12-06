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«Elterium» & «Sowie»

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Инди-фестиваль. Elterium — это прошедший нелёгкий инструментальный путь коллектив, ныне, на радость многим, украшенный вызывающим мурашки женским вокалом. Sowie – проект Светланы Ющук, чьи песни звучат «легко и нежно», словно отражение самых сокровенных переживаний.

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