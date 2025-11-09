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Елизавета Варвара Аранова

ККК им. Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Комедия Елизаветы Варвары Арановой — многогранная, прямолинейная и довольно откровенная. В своих выступлениях Елизавета переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая сложные и глубокие темы. Она рассуждает о психотерапии, детских и подростковых травмах, рефлексирует вместе со зрителем о смене ценностей поколений, не боится рассказывать о личных тайнах и скелетах в шкафу. Авторский почерк Елизаветы, проходящий красной нитью через все её проекты, включая стендап-комедию, можно охарактеризовать как попытку психологической терапии с помощью юмора. Иначе говоря, Елизавета Варвара Аранова — твой личный комедийный терапевт, который научит тебя смеяться над тем, над чем ты раньше плакал.

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