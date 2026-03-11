Более 60 участников приготовили свои новинки и бестселлеры: от феерически вкусных кулинарных шедевров до парфюмерных лимиток. Здесь ты сможешь найти подарки для себя и своих близких: — нескучные домашние заготовки и уютный декор для семейных вечеров; — экзотические сладости и десерты ручной работы для тёплых встреч; — натуральная косметика и оригинальные свечи для домашнего SPA; — игрушки и развивающие игры для детей; — сотни модных образов для всех членов семьи. Вход свободный.