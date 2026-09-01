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Добрый волшебник высокой моды: Кристиан Диор в истории и современности

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция о человеке, который возродил и объединил Францию после Второй мировой войны, вернул Парижу статус столицы моды и основал легендарный бренд — один из самых влиятельных сегодня. Десять непрерывных лет он был настоящим волшебником для женщин всех континентов, создавая тот самый наряд на бал, чтобы очаровать принца. Что будет: — анализ знаковых вещей Christian Dior — причины успеха, разбор секретов высокого шитья, обзор главных силуэтов; — код стиля и знаковые элементы стиля; — как работают с наследием современные преемники бренда; — разбор сторителлинга бренда — первоисточники, идеи и послания, связь с историей; — влияние на мировую моду — стиль Кристиана Диора в разных странах в 1950-х гг.; — жизнь и карьера маэстро — исторические факты, интриги и тайны, успехи и провалы. Лектор: Ольга Сидоренко — профессиональный дизайнер, преподаватель фешн-дизайна и фешн-иллюстрации, независимый исследователь и аналитик моды, ментор и наставник. Продолжительность: 1,5 часа. Количество мест ограничено до 20 человек. Необходимо заранее зарегистрироваться и внести предоплату.

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