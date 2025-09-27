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Дима Коваль

ККК им. Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик и ведущий подкастов на своём YouTube-канале, где обсуждает отношения, музыку, моду и психологию. В стендап-комедии Дима затрагивает эти и разные другие темы, которые знакомы и интересны большой аудитории. За последние несколько лет Дима стал героем многих подкастов известных блогеров и практически лицом русскоязычного сегмента коротких видео — нарезки с ним быстро разлетаются по всем соцсетям. Дима также участвовал в StandUp на ТНТ, «Разгонах», «Книжном клубе», «Самом умном комике» и во многих других юмористических шоу.

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