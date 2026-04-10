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Девушка Бонда

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Кавер-группа «Девушка Бонда» работает в индустрии с 2017 года и заслуженно признана лучшей кавер-группой Сибири и Дальнего Востока по версии «Wedding Awards 2022». Это единственный в России музыкальный проект с двумя полноценными и равнозначными составами — в Москве и Новосибирске, что позволяет «Девушке Бонда» удивлять качеством исполнения и яркими выступлениями на мероприятиях любого уровня и географии.

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