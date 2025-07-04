Возраст 18+
Стендап
Про событие
Летний концерт одного из самых смешных комиков на российской сцене — Дениса Чепурненко, резидента шоу Stand Up на ТНТ и победителя шоу «Открытый микрофон». Денис привезет в Сибирь порцию отборной уральской комедии, отрихтованной столичным ветром, ну а вы просто приходите и кайфуйте.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи