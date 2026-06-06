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Дачный выходной

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль искренности и осознанности. Это день, когда можно никуда не спешить. Переходить от одной классной площадки к другой, пить чай или лимонад, творить руками и слушать музыку. Тот самый вайб загородного уюта, только почти в центре города. Программа: 16:00 — Знакомство и общение 16:00–18:30 — Работают интерактивные зоны, в которых ты сможешь выбрать самые интересные для себя 16:30–18:20 — Мастер-классы, на которых ты сможешь создать эксклюзивные штучки своими руками 17:00–18:00 — «Открытых посиделках» 18:30–19:00 — Музыкальное завершение вечера Творческие мастер-классы, которые тебя ждут: — Роспись или вышивка на одежде: подари вторую жизнь своей любимой футболке или шоперу (приноси вещь, которую хочешь обновить) — Обвесы из глины: создашь те самые трендовые аксессуары на сумку или телефон из заготовок ручной работы. Украшения из бисера: соберёшь нежный чокер или браслет для летних образов Весь день будет работать точка сбора вторсырья. Приноси скопившиеся пластиковые крышечки и макулатуру — сделай планету чище! Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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