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Cold Carti

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 1200₽ до 1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В программу концерта включены и старые хиты, и совершенно новые работы, написанные совсем недавно. Некоторые из них впервые прозвучат со сцены в концертном исполнении. Как всегда, мероприятие удивит тебя первоклассным свето-музыкальным шоу и отличным звуком, которые уже стали визитной карточкой всех выступлений. Приготовься подпевать и двигаться в ритм мелодиям, под которые невозможно устоять на месте.

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