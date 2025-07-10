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Brazzaville

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 4000₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Американская инди-группа, организованная в США в 1997 году Дэвидом Брауном — музыкантом, автором песен, сооснователем и автором культовых микрофонов «Союз» и «Tula». Brazzaville быстро завоевала аудиторию своими глубокими лирическими мелодиями, неисчерпаемо душевными текстами и неповторимым вайбом, который ощущается в каждом треке. Смешение элементов инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и других жанров создаёт захватывающее звучание, которое уносит слушателей в мир экзотики. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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