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Домашний концерт синти-поп проекта Игоря Шапранского (гр. «Сруб») — «Brandy Kills». Классические хиты и новые песни с грядущего полноформатного альбома. Холодный бит драм машин, меланхолия синтезаторов и ностальгические полеты над неоновыми городами 80х.
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