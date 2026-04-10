Домашний концерт синти-поп проекта Игоря Шапранского (гр. «Сруб») — «Brandy Kills». Классические хиты и новые песни с грядущего полноформатного альбома. Холодный бит драм машин, меланхолия синтезаторов и ностальгические полеты над неоновыми городами 80х.