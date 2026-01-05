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Brandy Kills

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Эта музыка — отголосок времён, когда VHS-плёнки заполняли экраны с фильмами о восставших героях и запретной любви, а неоновые огни освещали безлюдные кварталы, где время словно замедлялось, позволяя каждому почувствовать магию ночи. Она напоминает саундтрек к фильму, в котором мрак и романтика переплетаются в сложной игре теней. Ожидается мощный бит драм-машины, гипнотизирующие синтезаторы и холодный, но обволакивающий вокал — всё это в духе Depeche Mode с их атмосферной меланхолией и синтезаторными мелодиями, Schiller с плавным электронным звучанием, The Cure с романтикой и мрачной лирикой, Wolfsheim с эмоциональными вокальными партиями и TR/ST с их тёмной танцевальной энергией. В этот вечер тебя перенесут в мир, где ритмы поглощают тьму, и каждый звук приглашает в путешествие по зловещим улицам, освещённым мерцающими неоновыми вывесками, и мечтательным мелодиям, которые заставляют сердце биться в такт с забытыми мечтами.

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