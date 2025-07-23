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  1. Новосибирск
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[отменено] Блюз и вино

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Collini Blues Balls — легендарный Сибирский блюзовый коллектив, с многолетней историей. С незапамятных времён и до настоящего момента, успешно и активно существующий как авторский проект, и как сессионный, играющий со всеми, без исключения, звёздами мирового Блюза. Евгений Collini — гитарист, вокалист, композитор, продюсер. За свою карьеру сотрудничал с известными сибирскими и московскими коллективами, обладает великолепной техникой и безукоризненным пониманием стиля. В этот день удваивают вино.

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