[отменено] Блюз и вино
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Collini Blues Balls — легендарный Сибирский блюзовый коллектив, с многолетней историей. С незапамятных времён и до настоящего момента, успешно и активно существующий как авторский проект, и как сессионный, играющий со всеми, без исключения, звёздами мирового Блюза. Евгений Collini — гитарист, вокалист, композитор, продюсер. За свою карьеру сотрудничал с известными сибирскими и московскими коллективами, обладает великолепной техникой и безукоризненным пониманием стиля. В этот день удваивают вино.
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