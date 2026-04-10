Клуб чёрного кружева (Black Lace Club)
проспект Димитрова, 7
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Завершение:
300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Агенты блюз-рока с авторским репертуаром. Музыка, под которую легко почувствовать себя героем фильма в жанре нео-нуар. Максимум выразительности при минимуме используемых средств. Забронировать столик можно по телефону.
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