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Баронессы: искусная ложь, в которую ты поверишь

Театр Ivex, Большевистская улица, 123

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кабаре-перформанс. Эндорфиновое путешествие в глубины человеческого сознания, где откроется «тайная дверь» в очень личные истории! Ты не просто сможешь наблюдать за разворачивающейся историей, но и станешь её частью, невольно проецируя собственные переживания и воспоминания на происходящее. Граница между сценой и зрителем сотрётся, создавая эффект сопричастности и глубокого эмоционального резонанса. Важно: в спектакле есть элементы иммерсивного шоу, вовлекающие зрителей в сюжет, а также сцены курения. Используется бутафорский реквизит без табака.

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