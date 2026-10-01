Баронессы: искусная ложь, в которую ты поверишь
Театр Ivex, Большевистская улица, 123
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Кабаре-перформанс. Эндорфиновое путешествие в глубины человеческого сознания, где откроется «тайная дверь» в очень личные истории! Ты не просто сможешь наблюдать за разворачивающейся историей, но и станешь её частью, невольно проецируя собственные переживания и воспоминания на происходящее. Граница между сценой и зрителем сотрётся, создавая эффект сопричастности и глубокого эмоционального резонанса. Важно: в спектакле есть элементы иммерсивного шоу, вовлекающие зрителей в сюжет, а также сцены курения. Используется бутафорский реквизит без табака.
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