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[отменено] Антон Остерников. «Тревожный тип»

Максимилианс, ТЦ «Малинка», улица Дуси Ковальчук, 1/1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание: мероприятие отменено организатором. StandUp-концерт от комика и актера Антона Остерникова, участника телевизионных проектов Comedy Battle, «Не спать», «Открытый микрофон», «Галустян +», сериала «Универ 13 лет спустя» и других телевизионных и интернет-проектов. Стендап о размышлениях и поступках, которые приходят и которые совершает мужчина, когда ему исполняется 40 лет. И как на это всё накладывается «тревожный» тип характера. Это смешно, жизненно, тревожно и душевно.

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