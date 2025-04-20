Внимание: мероприятие отменено организатором. StandUp-концерт от комика и актера Антона Остерникова, участника телевизионных проектов Comedy Battle, «Не спать», «Открытый микрофон», «Галустян +», сериала «Универ 13 лет спустя» и других телевизионных и интернет-проектов. Стендап о размышлениях и поступках, которые приходят и которые совершает мужчина, когда ему исполняется 40 лет. И как на это всё накладывается «тревожный» тип характера. Это смешно, жизненно, тревожно и душевно.