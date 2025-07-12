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ANst и Нордай на летней сцене «Юности»

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Два взрывных сета на летней сцене «Юности» в эту субботу! Встречай артистов: ANst — автор и исполнитель в стиле альтернативный рэп, битмейкер и саунд-продюсер. Участник творческого объединения ПАНДА ОРА, рэп комьюнити на Крыше, а также наш музыкальный резидент и настоящий аудио-поэт. Его музыка — это электронные сеты с драм-машинами и синтами, а ещё — фирменный перегруз гитар. НОРДАЙ — мультижанровый художник, смешивающий рэп, инди и трэп с этническими мотивами. Его тексты — глубокая лирика, сплав личных переживаний и культурных путешествий. Это музыка-исследование, где каждая песня — шаг к себе через мысли и места, которые его вдохновляют.

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