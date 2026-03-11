Философские диалоги, в которых будут искать ответы на вопросы: что такое творчество? Чем творчество отличается от какой-либо иной деятельности человека? Как творчество связано с мечтами? Почему одно и то же дело в одном случае можно назвать творческим актом, а в другом — обыденным и рутинным? Существует множество определений творчества. Одни считают, что это создание чего-то принципиально нового, оригинального, ранее не существовавшего. Другие связывают творческий акт прежде всего с определённым состоянием души и сознания. Философская традиция утверждает, что творчество — это способ бытия человека, то, что позволяет ему сбыться, осуществиться, испытать полноту и целостность, которых нам так не хватает в обыденной жизни. Н. А. Бердяев определял творчество как «акт освобождения», который позволяет скрытым силам, спящим в душе «до поры до времени», выйти наружу и преобразить человека. И тогда новый человек способен создавать иной мир — новый и лучший. Об этом и многом другом ты сможешь поразмышлять на встрече. Нажав кнопку «Купить билет», ты сможешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.