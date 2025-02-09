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  1. Нижний Новгород
  2. События

Звериные истории

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ты когда-нибудь ощущал себя индюком? А думал про себя - «Я индюк с негативным мышлением»? Когда тебе задают вопрос «Ты когда-нибудь чувствовал себя индюком?», ты обращаешься к общему опыту неуверенности, страха и социальной изоляции. Индюки в пьесе представляют собой существа, которые, несмотря на свою простоту, испытывают глубокие эмоции и стремления. Они осознают свою уязвимость и страх перед неизбежным, что делает их похожими на людей, которые также сталкиваются с давлением общества и ожиданиями окружающих. В одной из пьес спектакля «Звериные Истории» ты исследуешь эти чувства, погружаясь в мир, где каждый герой — это отражение твоей внутренней борьбы.

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