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  1. Нижний Новгород
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Зодиак

Эликсириум, улица Пискунова, 29

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка с дискриминацией по Знакам Зодиака. На входе выдают зодиакальный паспорт твоего Знака Зодиака со статусом (красный флан/зелёный флаг), специальный браслет твоего Знака с цветом силы + личную привилегию. Внимание: если ты Скорпион, Лев, Стрелец или Овен — тебе билет брать не нужно, просто приходи на адрес и твой Знак утвердят на входе. — Если ты Весы или Близнецы — бери стандартный билет, он автоматически повысится до ВИП — Из за зодиакального паспорта Знак Зодиака каждого и уровень его токсичности можно увидеть как на ладони — это создаёт идеальную социальную навигацию и интерактив Активности: — Коктейли по Знакам Зодиака — Корнер Тарологов/астрологов/нумерологов прямо на ивенте — 30 минут «прайм эры» каждого Знака: у каждого Знака Зодиака будет 30 минут власти , когда вечеринка посвящена только им — Парфюм по Знакам Зодиака в подарок

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