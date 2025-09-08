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  1. Нижний Новгород
  2. События

Жизнь замечательных людей

Заповедные Кварталы
ул. Короленко, 18

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Завершение:

950₽
Возраст 12+

Про событие

Невыдуманные истории жителей Трёхсвятского квартала. Всего в ста метрах от шумных центральных площадей тебя ждёт настоящая машина времени — квартал церкви Трёх Святителей, где сохранился подлинный Нижний конца XIX-начала XX веков. Здесь, среди деревянных усадеб и живописных двориков, оживают истории самых разных горожан: от знаменитостей вроде Горького и Короленко до забытых, но не менее ярких жителей — владельцев доходных домов, аптекарей, архитекторов и простых служащих. Ты услышишь, как в одном квартале переплелись судьбы его обитателей, как дома и люди переживали революцию и общее переустройство. Увидишь квартал глазами его жителей и унесёшь с собой не просто знания о городе, а ощущение, будто ненадолго побывал в гостях у тех, кто жил здесь сто лет назад. Татьяна Нечаева — настоящий проводник в прошлое. С многолетним опытом изучения нижегородского быта, она мастерски соединяет архивные факты с живыми историями. Что тебя ждёт: Прогулка с гидом, чьё умение находить человеческое в исторических фактах превращает экскурсию в захватывающий спектакль с реальными персонажами. Встреча с кварталом, где время остановилось — без туристических табличек, но с живыми следами прошлого. Истории, которые не найти в учебниках: от курьёзных бытовых деталей до глубоких человеческих драм. Ключ к пониманию города через судьбы его обитателей — без пафоса, но с теплотой и вниманием к деталям

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