Специальный показ фильма. В мероприятии примут участие режиссеры — Ирина и Михаил Разумовские. Познавательный киноальманах «Живые Мемории» создан на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля и позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев. В третьем сезоне у проекта появилась заглавная тема — «Отцы и дети». В основу легли семь книг воспоминаний, среди которых — мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского. В съемках приняли участие Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Регистрация обязательна.