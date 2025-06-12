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Живые Мемории. Отцы и дети

Центр Культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Специальный показ фильма. В мероприятии примут участие режиссеры — Ирина и Михаил Разумовские. Познавательный киноальманах «Живые Мемории» создан на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля и позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев. В третьем сезоне у проекта появилась заглавная тема — «Отцы и дети». В основу легли семь книг воспоминаний, среди которых — мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского. В съемках приняли участие Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Регистрация обязательна.

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