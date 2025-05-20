Выставка основана на восприятии планеты как единой многоуровневой системы, где человек — лишь один из элементов сложной цепочки взаимодействий. Проект представляет два взгляда на современные экологические проблемы. С одной стороны, художники используют оптику планетарного масштаба, что предполагает взгляд на Землю с космических высот — она предстает как целостная система, обремененная глобальными процессами изменения климата и загрязнения окружающей среды. С другой стороны, художники обращаются к локальным проблемам, фокусируясь на их конкретных проявлениях, что позволяет сосредоточиться на непосредственной активности планеты. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00