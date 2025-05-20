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  1. Нижний Новгород
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Земное/Планетарное

Арсенал
2 этаж, Кремль, 6

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от 0₽ до 700₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка основана на восприятии планеты как единой многоуровневой системы, где человек — лишь один из элементов сложной цепочки взаимодействий. Проект представляет два взгляда на современные экологические проблемы. С одной стороны, художники используют оптику планетарного масштаба, что предполагает взгляд на Землю с космических высот — она предстает как целостная система, обремененная глобальными процессами изменения климата и загрязнения окружающей среды. С другой стороны, художники обращаются к локальным проблемам, фокусируясь на их конкретных проявлениях, что позволяет сосредоточиться на непосредственной активности планеты. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00

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