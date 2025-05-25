Завтрак в усадьбе: Весна
Славянская 4, второй этаж
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Если ты любишь создавать уютную атмосферу дома, интересуешься историей и возрождением деталей повседневности прошлых эпох - приходи в гости. Какая посуда была забыта и может вернуться в твой быт? В чем логика сервировки и как ее сделать особенной? Ведущая Ксения Баздерова заранее декорирует стол, вдохновляясь временем года и календарными праздниками, а на самом завтраке угощает участников чаем, пирогами и другими лакомствами и увлекательно рассказывает о предметах прошлого, предлагая каждому их изучить. В стоимость билета включены чай и угощения.
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