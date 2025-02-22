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  1. Нижний Новгород
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Завтрак в усадьбе: Масленица

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Усадьба Гусевых ждет в гости тех, кто любит создавать уютную атмосферу дома, интересуется историей и возрождением деталей повседневности прошлых эпох. Какая посуда была забыта и может вернуться в твой быт? В чем логика сервировки и как ее сделать особенной? Ведущая Ксения Баздерова расскажет о предметах прошлого и к окончанию события наполнит стол посудой и угощениями. А завершит встречу чаепитие и живое общение.

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