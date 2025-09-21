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Ювелиры: от древности до современности
улица Красная Слобода, 9А
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Бесплатно
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Про событие
Художница-ювелир Арина Авилова расскажет как техника и символика древности продолжают жить в современных практиках. Лекция объединяет сразу две темы: процесс работы с металлом и историю зарождения ювелирного дела. Вход свободный.
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