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Ювелиры: от древности до современности

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Бесплатно
Возраст 0+
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Про событие

Художница-ювелир Арина Авилова расскажет как техника и символика древности продолжают жить в современных практиках. Лекция объединяет сразу две темы: процесс работы с металлом и историю зарождения ювелирного дела. Вход свободный.

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