ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Я-начало

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино

Про событие

Мистическая драма о микробиологе Иэне Грее, который сталкивается с необъяснимым. После трагической гибели возлюбленной он теряет смысл жизни — до тех пор, пока не узнаёт о девочке в Индии с идентичной радужкой глаз. Фильм исследует: — Грань между наукой и мистикой. — Навязчивые совпадения как знаки судьбы. — Любовь, пережившую смерть. После показа — обсуждение визуальной поэтики и философских вопросов фильма. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

420₽

Кинопоказ: «Ещё по одной»
Кинопоказ: «Ещё по одной»

Бесплатно

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Боуи: последний акт
Боуи: последний акт
до

350₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста