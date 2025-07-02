Возраст 0+
Кино
Про событие
Мистическая драма о микробиологе Иэне Грее, который сталкивается с необъяснимым. После трагической гибели возлюбленной он теряет смысл жизни — до тех пор, пока не узнаёт о девочке в Индии с идентичной радужкой глаз. Фильм исследует: — Грань между наукой и мистикой. — Навязчивые совпадения как знаки судьбы. — Любовь, пережившую смерть. После показа — обсуждение визуальной поэтики и философских вопросов фильма. Регистрация обязательна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи