Знакомство с одним из самых влиятельных фотографов нашего времени, разглядевшем важное в банальном, — и просто чудесным человеком Англичанин Мартин Парр — суперзвезда документальной фотографии, член легендарного фотоагентства Magnum, герой бесчисленных выставок. Он прославился как мастер гротеска, фиксирующий будни британского пролетариата, и одновременно стал любимцем модной индустрии, оценившей его насмешливое отношение к гламуру и роскоши. Парр с точностью находит ракурс, в котором то, что многим кажется банальным и пошлым, становится важным и выразительным, — и умеет разглядеть поэзию даже в аляповатом пляжном полотенце. Его работы высмеивают классовую систему и консюмеризм, но это не злая издёвка, а внимательный и ироничный взгляд на реальность. В фильме кураторы и коллеги рассказывает о карьере Парра — как он пришёл к цвету (прежде считалось, что репортажным фото приличествует только ч/б) и почему его не хотели принимать в Magnum, но самое интересное тут — он сам в процессе работы. Вот Парр — с виду рядовой пенсионер в мятой рубашке и надетых на носки сандалиях — останавливает на улице пожилую даму и щёлкнув камерой, не скупится на искренние комплименты её дурацкой сумочке; вот он веселится вместе с простыми британцами на празднествах в честь коронации Карла III, попутно документируя происходящее. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.