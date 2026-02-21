Зима не уходит — она пожирает. Под мёртвым небом, где снег — это пепел, а ветер режет плоть, как лезвие, соберутся те, кто принял холод как истину. Там, где ветер стирает следы и имена, звучит музыка, рождённая морозом и тьмой. Здесь нет тепла, нет света, нет спасения... Только black metal, рождённый в метели, выкованный в тишине замёрзших лесов, звучащий как шаги по мёртвому снегу. При участии: Templum Anima Morti, black metal (г. Зеленоград); Artificum Nex, black metal (г. Нижний Новгород); KvltvM InferI, black metal (г. Киров); Тише, вдруг услышат! post black metal (г. Нижний Новгород). Ледяные риффы. Морозный вой гитар. Ритуалы среди инея и руин. Музыка, замораживающая кровь.