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Про событие
Фестиваль в Выксе — центре современного искусства и ни на что не похожем город-арт-объекте. Лейтмотив программы фестиваля — спонтанность и сила момента. Это значит, что помимо событий, про которые зрителю всё понятно заранее, будут и другие — происходящие внезапно, там и тогда, где их не ждёшь. Так фестиваль часто будет появляться в самых разных, порой неожиданных частях города: от культурных пространств до храмов, от парков и набережных до рынков и автовокзалов. Среди традиционных для фестиваля пунктов программы — музыкальные перформансы, новые муралы, спортивные и образовательные события. В детскую программу — помимо лабораторий, концертов и мастер-классов — войдёт карнавальное шествие при участии группы «СмешBand», авторов и исполнителей песен из мультсериала «Смешарики». Создатели фестиваля также анонсировали возвращение легендарной вечеринки под соснами — её куратором станет музыкальный критик Николай Редькин. Гостей и жителей Выксы ждут: – Большой концерт у пруда с группами «Дайте Танк(!)», «Бонд с кнопкой», «Хадн дадн»; – Новый паблик-арт от 0331c; – Грандиозное шествие родителей и детей вместе со Смешband; – Новые маршруты походного театра «По углам»; – Вечеринка «Сломанные пляски» с Николаем Редькиным, Kedr Livansky и DJ Stonik1917; – Беговая экскурсия RUTS по музеям, рынкам, автовокзалам; – Выставки в квартирах, домах и подполах, мерцающие концерты, ярмарка старого и нового, перформанс на стадионе. И многое другое! Добраться до Выксы придётся самостоятельно. Подробная инструкция — на сайте фестиваля: https://vyksafest.com/wherewhathow#topofthepagetoya
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