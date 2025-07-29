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Выходи за меня

Рекорд
2 этаж, ротонда, улица Пискунова, 11

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Про событие

Персональная экспозиция талантливого современного художника – Егора Таразанова. Стиль Gotia — это совмещение двух самых популярных направлений самовыражения в наше время: через яркие цвета и абстракции, а также через тексты в социальных сетях, где люди делятся своими мыслями и чувствами. Изначально холст приобретает абстрактный фон, играющий с настроением зрителя. Затем получает свой индивидуальный текст, который относится к повседневному быту и каждым человеком может быть воспринят по-своему. В работах Gotia каждый человек может найти отклик, поскольку текстовая часть картин затрагивает самые разные аспекты и кратко описывает каждому из нас близкие ситуации и чувства. Через свое творчество Егор Таразанов транслирует позитивное отношение к жизни и стремление видеть прекрасное даже в непростые периоды жизни и призывает своего зрителя к позитивному видению мира. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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