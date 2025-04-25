Увлекательный экскурс в историю нижегородского фотографирования вместе с искусствоведом, коллекционером и краеведом Антоном Марцевым. И на этот раз встреча пройдёт в уютной обстановке усадьбы Гусевых. На заре фотографии снимать город, как тему, брались немногие. Это было непросто технически, да и не всегда было ясно, зачем. Но чем дальше, тем съёмка на воздухе становилась сподручнее, а вместе с возможностями тиражирования видов рождался и спрос на приобретение фотографий памятных мест. Нижнему Новгороду очень повезло и с тем, что в нём можно было фотографировать, и с количеством желающих это делать. Рассказ охватит пятьдесят лет фотографирования нижегородских улиц: от видовых визиток Иоганна Громана до пикториальных открыток Юрия Ерёмина. Вспомнишь подзабытых фотографов, сравнишь «тогда» и «сейчас», а также познакомишься оригиналами из личной коллекции Антона.