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  1. Нижний Новгород
  2. События

Время женщин

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция про Яёи Кусама. С самого детства она видела мир иначе: поверхности «растворялись», пространство покрывалось бесконечными узорами, а предметы — повторялись и множились. Позже она превратила эти видения в искусство. Точки, зеркальные комнаты, яркие цвета и гипнотические формы — мир Яёи Кусамы невозможно перепутать ни с чем. Но за этой визуальной интенсивностью — личная история, в которой искусство становится способом справиться с реальностью. На лекции во вторник ты узнаешь: — Как внутреннее состояние художницы стало основой её художественного языка? — Что означают те самые точки? — Почему её работы одновременно притягивают и вызывают тревогу? — Как Кусама превратила свое искусство в глобальный бренд и не потеряла при этом себя? Это история о том, как из уязвимости рождается сила, и как личный опыт превращается в язык, понятный миллионам. ?

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