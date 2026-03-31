Лекция про Яёи Кусама. С самого детства она видела мир иначе: поверхности «растворялись», пространство покрывалось бесконечными узорами, а предметы — повторялись и множились. Позже она превратила эти видения в искусство. Точки, зеркальные комнаты, яркие цвета и гипнотические формы — мир Яёи Кусамы невозможно перепутать ни с чем. Но за этой визуальной интенсивностью — личная история, в которой искусство становится способом справиться с реальностью. На лекции во вторник ты узнаешь: — Как внутреннее состояние художницы стало основой её художественного языка? — Что означают те самые точки? — Почему её работы одновременно притягивают и вызывают тревогу? — Как Кусама превратила свое искусство в глобальный бренд и не потеряла при этом себя? Это история о том, как из уязвимости рождается сила, и как личный опыт превращается в язык, понятный миллионам. ?