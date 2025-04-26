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Время пить: Jawsspot 7 лет

Jawsspot, Кожевенный переулок, 10

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Бесплатно
Возраст 18+
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Вечеринки
Еда

Про событие

Словно весна: окончательно и бесповоротно наступает время пить. Самый большой праздник твоих друзей: пиво рекой, танцы руками и ногами, радостный смех и дичайший угар. Что теперь? Полдень или полночь? Еще хватит или уже пора? Ой, кружится голова от этого времени пить! Программа праздника: 12:00 Приходи! 19:00 Полный ТРУНЬдец | Кавер-дуэт — это сочетание русского народного инструмента — домры и современного направления в искусстве — битбокса, а также всем полюбившиеся и душераздирающие песни старого русского рока. 20:00 Дегустация запасов Директора 21:00 Electric Lines / Электрические Линии — яркая и энергичная электронная музыкальная группа со страстью к созданию мощных ритмов. 22:00 СУПЕРКОЗЛЫ — гаражная мазафака. 00:00 Karney_West 02:00 Pontera 05:00 Уходи, уходиии!! Места в баре лучше бронировать заранее.

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